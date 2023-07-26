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新作人気 RayBan スマートグラス Stories Meteor(メテオール) サングラス/メガネ

商品の説明

日本未発売商品になります。購入し、2回ほど使いましたが、サイズが合わなかったため出品します。音楽だけ聴くと5時間ぐらい持ちます。付属品は全て揃っています。よろしくお願いします。
クレイトンフランクリン CF-603 BR CLAYTON FRANKLIN

【正規品】トムフォード サングラス ブルーグラデーション
500万画素のデュアルカメラ搭載
EYEVAN7285 モデル319 カラー121 綾野剛
・自動調光と写真に立体感や深みを加える機能搭載
◆ディータ DITA お洒落　メガネ
・前面にLEDライト
ルイヴィトン　サングラス LVマッチ
・フレームの内側に通知用LEDライト
新品 オリバーピープルズ CARY GRANT SUN 偏光サングラス 50 茶
・写真や動画撮影、通話、音楽再生機能
オリバーピープルズ　OLIVER PEOPLES　メガネ
・テンプルのタッチパッドで操作可能
【新品】GROKフレーム　GR1979 アウトレット　銀　別途レンズ枠入れします
・テンプル チップにマイクとスピーカー
ジェントルモンスター Gentle Monster サングラス Musee
・Facebookの音声アシスタント対応
Ray Ban 激レア　ビンテージ　窪塚着用
・写真解像度：2592 x 1944px
ヴェルサーチ　メデューサメタルフレームサングラス
・動画解像度：1184 x 1184px - 30コマ／秒
新品 未使用 レイバン RB3542-0295J-63 偏光サングラス
・4GBのフラッシュストレージ内蔵：写真500枚以上、もしくは30秒動画30本以上
unisexメガネ　眼鏡　Chrome hearts 小さめフレーム　ブラック
・アプリでデータの転送、編集、共有、通知設定が可能
オークリー　マッドマン
・Facebook Viewアプリが必要
MAX PITTION マックスピティオン maestro マエストロ
・iOS 13／Android 8.1以上に対応
CUTLER AND GROSS カトラーアンドグロス 1392 べっ甲柄
・バッテリー持続時間：中程度の使用で6時間
レイバンのサングラス
・充電時間：70分間
OAKLEY SUBZERO
・充電用ハードケース付属／充電時間：180分間
TART OPTICAL ARNEL (タートオプティカル アーネル)
・USB-C充電用ケーブル付属
EFFECTOR×Balabushka REMNANTS　fuzz No.5

TOMFORD　トムフォード　TF521　サングラス　カラーレンズ
Rayban facebook
オークリー　サングラス　009244-07 HOLBROOK レンズ　タレックス
Stories
アメリカンオプティカル サングラス

999.9 S-141T フォーナインズ　メガネ

アレキサンダーマックイーン　サングラス

TOM FORD￼ トムフォード　メガネ
レンズカラー···ブルー
OLIVER PEOPLES MP-2(46)　グリーン偏光レンズ
素材···プラスチック

89新品　ナイキ　NIKE　スポーツサングラス　620 007 SHOW X2

商品の情報

ブランドレイバン
商品の状態未使用に近い

TOMFORD(トムフォード) 伊達メガネ

ORATA・オラータ　サングラス　BKBROWN

AMERICAN OPTICAL AO SAFETY FLEX FIT メガネ

mmn様専用ページ
日本未発売商品になります。購入し、2回ほど使いましたが、サイズが合わなかったため出品します。音楽だけ聴くと5時間ぐらい持ちます。付属品は全て揃っています。よろしくお願いします。500万画素のデュアルカメラ搭載・自動調光と写真に立体感や深みを加える機能搭載・前面にLEDライト・フレームの内側に通知用LEDライト・写真や動画撮影、通話、音楽再生機能・テンプルのタッチパッドで操作可能・テンプル チップにマイクとスピーカー・Facebookの音声アシスタント対応・写真解像度：2592 x 1944px・動画解像度：1184 x 1184px - 30コマ／秒・4GBのフラッシュストレージ内蔵：写真500枚以上、もしくは30秒動画30本以上・アプリでデータの転送、編集、共有、通知設定が可能・Facebook Viewアプリが必要・iOS 13／Android 8.1以上に対応・バッテリー持続時間：中程度の使用で6時間・充電時間：70分間・充電用ハードケース付属／充電時間：180分間・USB-C充電用ケーブル付属Rayban facebookStoriesレンズカラー···ブルー素材···プラスチック

商品の情報

ブランドレイバン
商品の状態未使用に近い

新作人気 RayBan スマートグラス Stories Meteor(メテオール) サングラス/メガネ

22分钟前

新作人気 RayBan スマートグラス Stories Meteor(メテオール) サングラス/メガネ

¥30,800 ¥17,556

(税込) 送料込み
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