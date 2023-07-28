【 開梱 設置?無料 】 MEDI AMERI HOUNDSTOOTH JACKET JACQUARD テーラードジャケット

MEDI HOUNDSTOOTH JACQUARD JACKET

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サイズ F

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お色 ミックス

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表地 レーヨン54% アセテート46%

AMERI MEDI HOUNDSTOOTH JACQUARD JACKET

裏地 ポリエステル100%

Dhal コットンジャケット

定価 30800円

美品FENDIフェンディテーラードジャケット スーツ42



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発売時に購入しましたが、着る機会がないので出品いたします。

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小さく折りたたんで発送いたします。

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MEDI HOUNDSTOOTH JACQUARD JACKETサイズ Fお色 ミックス表地 レーヨン54% アセテート46%裏地 ポリエステル100%定価 30800円発売時に購入しましたが、着る機会がないので出品いたします。小さく折りたたんで発送いたします。#アメリヴィンテージ#AMERIVINTAGE#Ameri#MEDI#アメリ#シャツ#ジャケット#通風

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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