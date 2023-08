スーパーセール期間限定 L 送料無料 FCRB 23SS EMBLEM POCKET TEE NAVY Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただき、ありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただき、ありがとうございます。FCRB 23SS EMBLEM POCKET TEEの出品です。カラー:ネイビーサイズ:L状態:新品未使用購入場所:国内正規店注意事項:出品している商品は、全て正規品でございます。真偽を問う質問には、一切お答えいたしません。納品書等の同封もできかねます。サイズ感は個人差がございますので、お答えできかねます。商品の検品は、細心の注意を払っておりますが、一度人の手に渡った物になりますので、完璧な商品をお求めの方は、落札をお控えください。気持ちの良い取り引きを心掛けておりますので、ご落札から24時間以内のご入金を、お願いいたします。購入前にコメントをお願いいたします。新品 NAVY ネイビー SOPH SOPHNET F.C.R.B. ブリストル BRISTOL F.C.Real Bristol Tシャツ

