定番の中古商品 【正規品】Supreme 23ss Canvas Backpack リュック/バックパック

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※商品の性質上初期キズ

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新品タグ付き【オロビアンコ】オログラムライン限定シリーズ！リュック バックパック

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【新品】ノースフェイス ヒューズボックス イエローストーン 30L 22年モデル

ITEM ： Supreme 23ss Canvas Backpack

ボーラー/BALR. バックパック "LEOPARDI BACKPACK"

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【榊原様専用】ノースフェイスリュック

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シュプリーム キャンバス バックパック

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

この度は数ある出品の中から当商品をご覧頂きありがとうございます。 言うまでもないですが確実正規品になります。※いいね！コメントお待ちしております。数ある有名人の方々が着用されていることで有名なブランドになります。少し相場よりお高めに設定させて頂いております。確実正規品であることを加味した価格設定です。確実正規品を購入したい方のみご入札を頂ければ幸いです。Supreme大阪購入品になります。ご希望であればレシートコピー付属可能です。◎概要----------------------------------------------------状態 ： 新品未使用 ※商品の性質上初期キズ 汚れがある場合がございます。 予め御了承下さい。BLAND ： SupremeITEM ： Supreme 23ss Canvas BackpackCOLOR/STYLE ： Black ブラック 黒色付属品 ： 写真掲載のもののみ配送方法 ： 未定----------------------------------------------------本商品は、大阪府より発送いたします。---------------------------------------------------- トラブル防止のため質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。プロフ必読です。【正規品】Supreme 23ss Canvas Backpackシュプリーム キャンバス バックパック

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

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