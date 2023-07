Hirotaka アクセサリー

Hirotaka - All About Basics チェーン イヤーカフ



All About Basics Collection

デザイン要素を極限まで排除し、シンプルを追求したコレクション。「形」そのものが持つ強さを、存分に味わって。

素材K10 イエローゴールド

サイズ外径 : 約1.2cm / 縦 : 約4cm

生産国日本製

価格 ¥27,500

#ヒロタカ #hirotaka #ひろたか #イヤーカフ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

