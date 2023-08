MARKAWARE ウールフランネル ペグトップ ブラック 1

※コメントなく即購入していただいて大丈夫です。

(コンビニ/ATM支払いの場合は購入後にお支払い予定日のご連絡をお願いします)

※値下げは申し訳ございませんが考えておりません。 (値下げコメントの返答は致しませんのでご了承ください)

MARKAWARE 18AW FRONT PLEATS PEGTOP ORGANIC WOOL

マーカウェア ウールフランネル プリーツ ペグトップ

サイズは1(ウエスト70-80cm.股下65cm.裾幅17.5cm)

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

また、裾上げやサイズ直しはございません。

値札タグはございません。

色 ブラック

型番 A18D-07PT01C

状態 2-3回着用程度で、シワや汚れ、ダメージ等なく非常に綺麗な状態です。

当日または翌日には必ず発送いたします。

ご検討よろしくお願い致します。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

シルエット···テーパード

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マーカウェア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

