くらしを楽しむアイテム m+ 新品未使用 エムピウ タバコチョコ P25 ミッレフォッリエ 折り財布

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◆カラー タバコチョコ

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◆品番 13016117

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◆商品名： ミッレフォッリエ2 P25

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◆本体寸法： W110×D85×H25

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※ 天然素材を生かした仕上げを行っている為、色落ち、血筋、スレ傷、むら等はご了承の上、ご購入をお願いいたします。

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※トラブル防止の為にも交換・返品は承れませんのでそちらだけご了承下さい。

商品の情報 ブランド エムピウ 商品の状態 新品、未使用

新品未使用エムピウ (M+) ミッレフォッリエ2 P25+millefoglie2 (エムピウ ミッレフォッリエⅡ) P25専用箱とギャランティカード（正規品保証書）付属。◆カラー タバコチョコ◆品番 13016117◆商品名： ミッレフォッリエ2 P25◆本体寸法： W110×D85×H25#エムピウ #ミッレフォッリエ#財布 #折り財布※ 天然素材を生かした仕上げを行っている為、色落ち、血筋、スレ傷、むら等はご了承の上、ご購入をお願いいたします。※トラブル防止の為にも交換・返品は承れませんのでそちらだけご了承下さい。

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