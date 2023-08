円高還元 Lonely Not Anymore 新品 Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Not Lonely Anymore

Crew Neck Tee White / Blue (ホワイト / ブルー)

Color: White / Blue

SIZE: Free(1サイズ展開)

着丈 / Length : 63.5cm

身幅 / Width : 49.5cm

肩幅 / Shoulder : 45cm

袖丈 / Sleeve : 17.5cm

綿100%

日本製

新品・未使用・未開封・未試着

購入先:オフィシャルWEBストア再販分

厚すぎず、薄過ぎないコットン天竺の素材選び、拘りのシルエットと、一からオリジナルで作成したTシャツボディをさらにウォッシャブル加工。その後Not Lonely Anymoreのタイポグラフィをプリント。

パフ(発泡)プリントで文字が浮き出る仕様。

製品にはウォッシュ加工を施しているため多少の個体差があります。

製品洗いとタンブラー乾燥をかけて仕上げていますので、洗濯等でこれ以上極端に縮むことはありません。

instagramなどで新木優子さんや大政絢さんが着用していて話題になった商品です。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···夏

#notlonely

#ノットロンリー

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

