福袋特集 2022 alwayth vans old 28cm skool スニーカー

vans alwayth old skool 28cm

OLD SKOOL ALWAYTH

V36CF ALWAYTH

カラー NEWPORT NAVY

新品未使用

28cm

数々のブランドとのコラボレーションやディレクションを務めるも、多くが謎に包まれているブランド、ALWAYTHのコラボレーションモデル。

自転車乗りに嬉しいブラックのラバーガードがつまさきに追加され、リフレクターで縁取られたヒールカウンター仕様。

サイドパネルには軽量性と防水性に優れるX-PACを採用している。

ワッフルソールカラーのヒールパッチに、クリアソールなど遊び心に溢れたデザイン。

国内ではBILLY'Sのみで展開するエクスクルーシブモデル。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

