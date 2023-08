高評価の贈り物 YAMAHA ギターアンプ THR10 アンプ

コンパクトで気軽に使えるギターアンプです。

コンパクトで気軽に使えるギターアンプです。音も良く、エフェクトも豊富なのでビギナーから上級者まで、主に自宅練習用として使える商品です。2016年に店舗で購入し、半年ほど使用。その後、自宅(ペット無し、喫煙無し)にて保管しておりました。出品前にエレキギターを接続し、スピーカー、ヘッドホンからの出音を確認済み。各ボタン、ツマミについて、簡単な動作確認済みです。使用回数が少ないため、目立った傷はありません。電源スイッチ等の金属部分に年数相応の劣化がありますが、使用上の問題は特にありません。詳しくは添付画像をご確認ください。電源アダプタと取扱説明書を付属します。梱包箱は廃棄してしまったためありません。■出力:5W+5W■スピーカー:8cm×2■アンプシュミレーション:CLEAN, CRUNCH, LEAD, BRIT HI, MODERN, BASS, ACO, FLAT ■エフェクト:CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, DELAY, DELAY/REVERB, SPRING REVERB, HALL REVERB■電源:電源アダプターまたは電池(単三形アルカリ電池またはニッケル水素電池 (8本)で駆動■寸法(WxHxD)、重量:36x18x14cm、2.8kg■付属品:電源アダプター、取扱説明書重量···2.5kg〜5kg未満幅···300mm~400mm未満高さ···150mm~200mm未満奥行き···300mm~350mm未満#ギターアンプ#YAMAHA#THR10#エレキギター#アコースティックギター#エレキベース

