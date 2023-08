入荷中 ジャンハオ cgv トレカ スローガン K-POP/アジア

購入しましたが、ペン卒の為お譲りいたします。

トレカ側面の窪みや角のカーブなどから本物で間違い無いと思われます。

目立った傷汚れはございません。

スリーブ二重+硬質ケースに入れて暗所にて保管しておりました。そのままのケースに入れた状態で発送いたします。

スローガンは友人に代行してもらいましたが、こちらももう使用しないのでトレカとセットでお譲りいたします。

届いてから1度も開けずに保管しておりました。

※海外製品かつ無料配布品のため傷や汚れ、印刷ミスなどがある可能性があります。また1度人の手に渡ったものなので神経質な方は購入を御遠慮ください。ご理解、ご了承いただける方のみご購入ください

即購入◎

防水補強して発送いたします。

ZB1 ZeroBaseOne ジャンハオ トレカ cgv スローガン キムジウン ソンハンビン ソクマシュー キムテレ キムギュビン リッキー ハンユジン ボイプラ BOYSPLANETS

購入時の金額 トレカのみ ¥19,999

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

