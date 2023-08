新品本物 PENTON MIE BEX ローファー ドクターマーチン ローファー/革靴

【ブランド】

【商品名】

MIE PENTON BEX ローファー

【商品説明】

英国製のペニーローファー

創業以来の伝統と革新を表現した「MADE IN ENGLAND」コレクションは、現在もイギリスのノーザンプトン州に現存する工場で職人によりハンドメイドされています。

「MIE PENTON BEX ローファー」は、すっきりと洗練されたシルエットが美しいペニーローファーです。ペニーローファーやコインローファーとも呼ばれ、切込みの入ったサドルが特徴です。

アウトソールには頑丈なBEXソールを採用しました。厚底で、インパクトのあるシルエットに仕上がっています。スリッポンタイプなので、簡単に脱ぎ履きできる実用性も兼ね備えています。

インソールにはゴールドの箔押しで「MADE IN ENGLAND」の文字をプリントしました。ウェルトにはドクターマーチンのアイコニックなイエローステッチを施して完成させました。

1960年4月1日に最初のブーツが生産ラインにのった日から今日に至るまで、ドクターマーチンは絶えずイノベーションを続けています。英国製のコレクションには選りすぐりの最高級な素材を使用し、伝統的な技法を用いて作られているアイテムにはドクターマーチンの製靴に対する情熱と誇りが込められています。

ソールの厚さ: かかと 約3.5CM / つま先 約2.3CM

品番

QUILON_PENTON_BEX_BLACK

モデル

27826001

タイプ

MADE IN ENGLAND

素材

QUILON

生産国

MADE IN ENGLAND

【定価】41,800円

【状態】

3回程度着用しました。

目立った傷、汚れはありません。

【カラー】

ブラック 黒

※お使いのモニターの設定、環境などにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。

【素材】

レザー

【表記サイズ】

UK7

US8

26.0cm相当

【付属品】

購入時付いてきたもの全てになります

正規店にて購入 即購入OKです

質問等ございましたら、コメントをお願いいたします。

#ドクターマーチン #DrMarten #ローファー

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ドクターマーチン 商品の状態 未使用に近い

