商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます。ニューバランス1400です。色 ネイビーサイズ24㎝箱あります。状態ですが、何度か履いておりました‥全体的に少し色褪せがあります。靴紐に若干のシミがありますが、目立つものではありません‥写真7枚目です。ソールの減りはあまりなく、まだまだ履いて頂けます。しばらく履かず保管してました。お探しの方がいらっしゃれば、お譲り致します。※中古品になりますので、神経質な方は購入をお控え下さい。何かご質問等がございましたら、コメントお願い致します。スニーカー型···ローカット履き口···紐柄・デザイン···無地

