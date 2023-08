Vintage SIGG Cooker set

Made in Switzerland

Vintage SIGG Cooker set シグ

スイスのアルミボトルで有名なSIGGのクッカーセットです。

スイス軍にも納入していました。

バーナーキャップと蓋の刻印からかなり古い個体です。

バーナーが全て真鍮製の物は見たことはありますが、ブリキベースのバーナーに黒い塗装の物は初めて見ました。

・風防

・鍋大

・鍋小

・蓋 兼 パン

・ハンドル

・バーナー

・レザーベルト

すべてオリジナルです。

使用感はありますが、年代を考慮すれば状態はかなり良いです。

※バーナーキャップに小さく薄いクラックがあります。

消火には問題ありません。画像をご確認ください。

出品物は、ヴィンテージ品です。状態は良好と記載しておりますがダメージを見落とす場合もあります。

気になる点があれば事前にお問い合わせください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

