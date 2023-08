Gundam Unicorn × Nike SB Dunk High PRO QS "UNICORN"

ガンダム × ナイキ SB ダンク ハイ プロ QS "ユニコーン"の出品です。

ゴールデンサイズは市場に出回る足数も少なくなっているのため、

レアではないでしょうか。

購入後は暗所にて保管しておりました。

商品によって初期の個体差、細かい傷等ある場合がございます。

あくまで素人保管ですのでご検討/ご購入の際はご留意ください。

非タバコペットなし

サイズ:27.5cm

型番:DH7717−100

付属品:替え紐、変えスウォッシュロゴ(金

カラー···ホワイト

スニーカー型···ハイカット

素材···本革

履き口···紐

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

より

nike

air jordan

エア ジョーダン

ダンク ハイ

dunk high

adidas

PUMA

スニーカー

靴

ガンダム

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 新品、未使用

Gundam Unicorn × Nike SB Dunk High PRO QS "UNICORN"ガンダム × ナイキ SB ダンク ハイ プロ QS "ユニコーン"の出品です。ゴールデンサイズは市場に出回る足数も少なくなっているのため、レアではないでしょうか。購入後は暗所にて保管しておりました。商品によって初期の個体差、細かい傷等ある場合がございます。あくまで素人保管ですのでご検討/ご購入の際はご留意ください。非タバコペットなしサイズ:27.5cm型番:DH7717−100付属品:替え紐、変えスウォッシュロゴ(金カラー···ホワイトスニーカー型···ハイカット素材···本革履き口···紐柄・デザイン···プリント(ロゴなど)よりnikeair jordanエア ジョーダンダンク ハイdunk highadidasPUMAスニーカー靴ガンダム

