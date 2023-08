人気 FCRB S 22AW SHORTS COMFORTABLE BANDANA ショートパンツ

ご覧いただき、ありがとうございます。

S FCRB 22AW BANDANA COMFORTABLE SHORTS

FCRB 22AW BANDANA COMFORTABLE SHORTSの出品です。

カラー:ブラック

サイズ:S

状態:新品未使用

購入場所:国内正規店

注意事項:

こちらの商品は裁断箇所により1点1点柄の配置が異なります。

出品している商品は、全て正規品でございます。

ソロイストのショートパンツ サイズXSです。

真偽を問う質問には、一切お答えいたしません。

納品書等の同封もできかねます。

サイズ感は個人差がございますので、お答えできかねます。

商品の検品は、細心の注意を払っておりますが、一度人の手に渡った物になりますので、完璧な商品をお求めの方は、落札をお控えください。

気持ちの良い取り引きを心掛けておりますので、ご落札から24時間以内のご入金を、お願いいたします。

購入前にコメントをお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 新品、未使用

