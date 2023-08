CANADAGOOSEカナダグースのダウンコート2300JLです。

カラーは一番人気のダークネイビーで、サイズはXXSで肩幅36cm、身幅43cm、袖丈59cm、着丈65cm程度です。

サザビーリーグタグ、ホログラムタグ付きの国内正規品で最高級のダウンとフェザー仕様で、真冬でもかなり暖かいです。

ファスナーはVISLON製です。

ファーは本物のコヨーテファーで取り外し可能です。

USEDの為、汚れ、ダメージ等はあるかと思いますが、まだまだご着用頂けますのでおススメです^^

どうぞ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド カナダグース 商品の状態 やや傷や汚れあり

