【あす楽対応】 CJ SEXY CARD SERIES VOL.99 CJ 紗倉まな　BOX その他

CJ SEXY CARD SERIES

VOL.99 CJ 紗倉まな

OFFICIAL CARD COLLECTION

~smile for yuo~

12パック入りBOX[ジュートク]

1BOXのみの販売です。

発売日

23年05月27日

ブランド名

ジュートク

シリーズ名

CJ SEXY CARD SERIES

製品仕様

【1BOX】12パック入り 【1パック】7枚入り

解説

ランダムに封入。 “紗倉まな”さんCJカード第6弾! 貴方のためにずっと微笑んでいたい・・・ 貴方に笑顔をとどけたい・・・ 「紗倉まな」さんオフィシャルカード!! “smile for you”発売!!! ≪Rare Card/Special Rare Card/Special Lingerie Card/Beauty Card/Garterbelt Card/Premium Card/Sexy Cosplays Card/Sexy Clear Card/1of1 Card/Real Chekiのいずれかが、1ボックスに2枚の割合で封入≫ ■商品構成 全168種類(予定)※特典カードを除く

※商品構成は制作の都合上、変更になる場合がございます。 ※封入率は、全体数に対してのものです。 ※本商品には、アダルトな写真が含まれております。 (種類数は、生産商品全体での総種類数となります。販売商品にはランダムで封入されますので、商品によって全種揃えるために必要な購入数は異なります)

★品薄レア商品★

★シュリンク付き★

★新品未開封★

★送料込み★

★箱のまま、段ボール梱包して発送致します★

新品未開封ですが自宅保管なので神経質な方、少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。

ご理解頂けた方のみご購入をお願い致します。

又、店頭に並んでいた商品の為、外箱に細かな初期傷が多少ある事をご理解頂ける方のみご購入をお願いします。

輸送中の事故については対応できませんのでお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

