大人気の definitely oasis/ maybe 限定アイボリーカラー盤 LP 洋楽

[新品LP] Definitely Maybe 国内アイボリー盤 / OASIS

【完全生産限定盤】

[1] 2LP

[2] 限定アイボリー・カラーヴァイナル2枚組

ソニーグループ国内一貫生産アナログ盤(完全生産限定2000セット)

[3] ノエル・ギャラガー、リアム・ギャラガーによる収録楽曲に関するコメント翻訳

[4] 歌詞・対訳・解説付

オアシス初期4タイトルが、ソニーグループ国内一貫生産の限定カラーヴァイナルで初登場!

1994年にマンチェスターから突然変異的に現れた、ギャラガー兄弟擁するオアシスの記念すべきデビュー・アルバム。兄ノエルが書き下ろす反則なまでにキャッチーな曲を弟リアムが力強くふてぶてしい声で歌う、オアシスというロックンロール・バンドの基本方程式の誕生の瞬間が記録された、黄金の歴史の幕開けにふさわしい奇跡のデビュー作。全英初登場1位、全世界で500万枚、イギリスで200万枚以上のセールスを記録した。

新品(元からシュリンクではありません)

※新品LPレコード2枚以上同時購入頂ける方は2枚目以降1枚につき300円値引きさせて頂きますので事前にご連絡ください/尚新品LPレコードと中古LPレコードの同時購入では値引きは適用出来ませんので予めご了承ください

評価0の方は取引不可能です。

値下げ不可能

オアシス

OASIS

モーニンググローリー

morning glory

リアムギャラガー

ノエルギャラガー

ビートルズ

レコード

アナログレコード

限定盤

