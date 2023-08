佐藤健さん主演「るろうに剣心 パーフェクト Blu-ray BOX〈数量限定生産・14枚組〉」です。

佐藤健さん主演「るろうに剣心 パーフェクト Blu-ray BOX〈数量限定生産・14枚組〉」です。新品未開封。ご希望であれば、るろ剣メンバーが印刷された特製段ボール箱もお付けします。(画像7枚目)《注意》実際に此方の箱で配達されているので箱自体にキズ、凹み、汚れあります。あくまでもオマケとお考えください。本編ディスク5枚(Blu-ray)特典ディスク9枚( DVD7枚+Blu-ray2枚)封入特典:キービュアル&キャラクター紹介カードメイキング【Road To Kenshin】初収録!10年間の激闘の日々を追い掛けたアクションドキュメンタリーに、未公開映像を加えた完全版をBlu-ray化!おまとめ購入も可能です。購入前にコメントをお願い致します。「るろうに剣心 パーフェクト Blu-ray BOX〈数量限定生産・14枚組〉」佐藤健 / 武井咲 / 大友啓史定価: ¥ 28200#佐藤健 #武井咲 #大友啓史 #CD・DVD

