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贈り物 【ヴァイス】小林さんちのメイドラゴン　枝魂デッキ ヴァイスシュヴァルツ

商品の説明

ヴァイスのメイドラの枝魂デッキとなります。
ヴァイス　五等分の花嫁　五月軸

ヴァイスシュヴァルツ　ストレリチア　FXR
デッキ内容
自然の番人　ssp ホロライブ　ヴァイスシュヴァルツ
------------------------------------
これからも続く日々　たきな　SSP サインカード
Lv0　計18枚
ヴァイスシュヴァルツ 変わらない気持ち 中野 二乃 SSP サイン 五等分の花嫁
ドラゴンとの信頼関係 小林さん RR 4枚
輝く夜空、かなで SP
ゴーゴーちょろゴンズ！ トール R 4枚
ヴァイス ホロライブ ムーナ・ホシノヴァ SSP
号泣 才川リコ R 4枚
これからも続く日々　千束
不敵な企み カンナ U 4枚
ヴァイス パズドラ カラット&シルク&カメオ SP 3枚
ちょろゴン☆ブレス 小林さん U 2枚
和泉様専用）アズレン ローン SP 1枚

ヴァイスシュヴァルツ ディズニー100 Disney100 シュリンク　切り込み
Lv2　計9枚
ヴァイスシュヴァルツディズニー100 エルサSP
幼きドラゴン カンナ C 4枚
② オシカ OSICA 俺ガイル SR以下4コン 木曜発送
ゴーゴーちょろゴンズ！ カンナ R 2枚
ウマ娘　ヴァイスシュヴァルツ　第1R RRR4コン
愛の翼 トール C 2枚
ヴァイスシュヴァルツ SP 心理掌握 食蜂 サイン
こだわりの持ち主 小林さん U 1枚
ワンピースカード　構築済みデッキ　赤緑ロー

ヴァイス 観鈴 sp
Lv3　計15枚
※傷あり お誕生日会 戌神ころね SP サイン
人間とドラゴンの架け橋 トール＆小林さん RR 4枚
未来へ一緒に 姫森ルーナ SSP
パーフェクトメイド トール RR 4枚
ヴァイスシュヴァルツ　ホロライブ　すいせい8門　デッキ
ずっと一緒 カンナ＆才川リコ RR 4枚
ヴァイスシュバルツ　Ebon Knight 山脇・ボン・イヴァールミ sp
メイド談義 U 3枚
二階堂真紅　ねこみみ　サイン

ヴァイスシュヴァルツブラウ　ちいかわ　SSPねちゃいそうハチワレ＋約100枚以上
CX　計8枚
ヴァイス/リコリス・リコイル/SSP/サイン/ウォールナットの正体 クルミ　2枚
伝えたかった言葉 CR 4枚
ヴァイス ありふれ 8扉デッキ 調整パーツつき
羽を伸ばして CC 4枚

ホロライブ vol2 ヴァイスシュヴァルツ 4BOX シュリンク付き

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ヴァイスシュヴァルツ リゼロ デッキ 本宝 ホイル多数
ヴァイスのメイドラの枝魂デッキとなります。デッキ内容------------------------------------Lv0　計18枚ドラゴンとの信頼関係 小林さん RR 4枚ゴーゴーちょろゴンズ！ トール R 4枚号泣 才川リコ R 4枚不敵な企み カンナ U 4枚ちょろゴン☆ブレス 小林さん U 2枚Lv2　計9枚幼きドラゴン カンナ C 4枚ゴーゴーちょろゴンズ！ カンナ R 2枚愛の翼 トール C 2枚こだわりの持ち主 小林さん U 1枚Lv3　計15枚人間とドラゴンの架け橋 トール＆小林さん RR 4枚パーフェクトメイド トール RR 4枚ずっと一緒 カンナ＆才川リコ RR 4枚メイド談義 U 3枚CX　計8枚伝えたかった言葉 CR 4枚羽を伸ばして CC 4枚

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

贈り物 【ヴァイス】小林さんちのメイドラゴン　枝魂デッキ ヴァイスシュヴァルツ

15分钟前

贈り物 【ヴァイス】小林さんちのメイドラゴン　枝魂デッキ ヴァイスシュヴァルツ

¥11,111 ¥9,444

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c4d30

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