贈り物 【ヴァイス】小林さんちのメイドラゴン　枝魂デッキ ヴァイスシュヴァルツ

ヴァイスのメイドラの枝魂デッキとなります。

ヴァイス 五等分の花嫁 五月軸



ヴァイスシュヴァルツ ストレリチア FXR

デッキ内容

自然の番人 ssp ホロライブ ヴァイスシュヴァルツ

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これからも続く日々 たきな SSP サインカード

Lv0 計18枚

ヴァイスシュヴァルツ 変わらない気持ち 中野 二乃 SSP サイン 五等分の花嫁

ドラゴンとの信頼関係 小林さん RR 4枚

輝く夜空、かなで SP

ゴーゴーちょろゴンズ！ トール R 4枚

ヴァイス ホロライブ ムーナ・ホシノヴァ SSP

号泣 才川リコ R 4枚

これからも続く日々 千束

不敵な企み カンナ U 4枚

ヴァイス パズドラ カラット&シルク&カメオ SP 3枚

ちょろゴン☆ブレス 小林さん U 2枚

和泉様専用）アズレン ローン SP 1枚



ヴァイスシュヴァルツ ディズニー100 Disney100 シュリンク 切り込み

Lv2 計9枚

ヴァイスシュヴァルツディズニー100 エルサSP

幼きドラゴン カンナ C 4枚

② オシカ OSICA 俺ガイル SR以下4コン 木曜発送

ゴーゴーちょろゴンズ！ カンナ R 2枚

ウマ娘 ヴァイスシュヴァルツ 第1R RRR4コン

愛の翼 トール C 2枚

ヴァイスシュヴァルツ SP 心理掌握 食蜂 サイン

こだわりの持ち主 小林さん U 1枚

ワンピースカード 構築済みデッキ 赤緑ロー



ヴァイス 観鈴 sp

Lv3 計15枚

※傷あり お誕生日会 戌神ころね SP サイン

人間とドラゴンの架け橋 トール＆小林さん RR 4枚

未来へ一緒に 姫森ルーナ SSP

パーフェクトメイド トール RR 4枚

ヴァイスシュヴァルツ ホロライブ すいせい8門 デッキ

ずっと一緒 カンナ＆才川リコ RR 4枚

ヴァイスシュバルツ Ebon Knight 山脇・ボン・イヴァールミ sp

メイド談義 U 3枚

二階堂真紅 ねこみみ サイン



ヴァイスシュヴァルツブラウ ちいかわ SSPねちゃいそうハチワレ＋約100枚以上

CX 計8枚

ヴァイス/リコリス・リコイル/SSP/サイン/ウォールナットの正体 クルミ 2枚

伝えたかった言葉 CR 4枚

ヴァイス ありふれ 8扉デッキ 調整パーツつき

羽を伸ばして CC 4枚

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヴァイスのメイドラの枝魂デッキとなります。デッキ内容------------------------------------Lv0 計18枚ドラゴンとの信頼関係 小林さん RR 4枚ゴーゴーちょろゴンズ！ トール R 4枚号泣 才川リコ R 4枚不敵な企み カンナ U 4枚ちょろゴン☆ブレス 小林さん U 2枚Lv2 計9枚幼きドラゴン カンナ C 4枚ゴーゴーちょろゴンズ！ カンナ R 2枚愛の翼 トール C 2枚こだわりの持ち主 小林さん U 1枚Lv3 計15枚人間とドラゴンの架け橋 トール＆小林さん RR 4枚パーフェクトメイド トール RR 4枚ずっと一緒 カンナ＆才川リコ RR 4枚メイド談義 U 3枚CX 計8枚伝えたかった言葉 CR 4枚羽を伸ばして CC 4枚

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ホロライブ vol2 ヴァイスシュヴァルツ 4BOX シュリンク付きヴァイスシュヴァルツ リゼロ デッキ 本宝 ホイル多数