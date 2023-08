【ブランド】CURLY

【モデル】MELANGE RAFFY ZIP PARKA

【サイズ】1

【カラー】Gray

【サイズ】裄丈84cm身幅53cm着丈67cm袖口9.5cm(素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい)

【素材】綿100%

【生産国】日本製

【仕様回数】短時間3回着用

【商品説明 サイト引用】

素材には超長綿である繊維強度の強いトルファン、シルキーな光沢が特徴のギザ、そしてクリーミーで柔らかなスーピマの落ち綿のみを混紡したムラ糸リサイクルコットンを使用。

18ゲージ(1インチ間の針立て数)の編機を使用し、表の編目1に対し裏糸を2つ飛ばして編む、2飛び裏毛を作成。

これにより、編目が綺麗で度目の詰まった生地でありながら、糸の柔らかさを活かしたハイブリッドな生地に仕上がっています。

また、春夏シーズンは起毛をかけずに目を詰めることで、程良い生地厚とハリを持たせています。

美しいうねり(ムラ)と柔らかくふっくらとした包み込むような柔らかな着心地が特徴的。

トップスにはもちろん、インナーに着用しても存在感があり、長いシーズンでスタイリングに大活躍すること間違いなしの一枚です。

◆気に入って購入しましたが、自分にとっては若干小さめでしたので、出品致します。

首周りや手首なども綺麗な状態です!

着心地も良く、パーカーにありがちなフードがへたらずにボリューム感があり、しっかりと立ち上がってくれます!

是非、この機会にお探しの方がいらっしゃいましたらご検討の程、宜しくお願い致します!

◆ 一度人の手に渡った物であり、自宅保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。

完璧をお求めになる方はご遠慮願います。

※仕事の都合でコメント返信が遅くなる場合がございますので予めご了承ください。

※すり替え防止等の理由で返品はお受け出来ません。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カーリー 商品の状態 未使用に近い

