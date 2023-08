ハイウエストレギンス 黒

コンセプトでブラジルの大製薬会社インヴェルが病院にだけにしか降ろさなかったmg3と言う鉱石繊維

同じ繊維のマットは医療認可とれています。

☆お腹から足首まで下半身全体をカバーするハイウエストレギンス(ユニセックス)

股上が深めのハイウエストタイプで、お腹から足首まで下半身全体をカバー。

足元から心地よい温かさを体感できます。

身体に優しくフィットし、ボディラインを美しく見せる伸縮性のよいストレッチ素材。

シンプルなデザインで男性も女性も着こなせて毎日のコーディネートも楽しくなります。

☆ハイウエスト部分約13cm二重生地でお腹をしっかりガードし暖めます。

素材 ポリアミド90%、ポリウレタン10%

☆特許技術バイオセラミックMIG3®配合

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

