BRAND NAME:-

実寸

マチ 約11cm

横 約34cm

高さ 約27cm

素材:レザー

※未表記

CONDITION:USED

大人気!

オーストリッチ型押し

トートバッグを入荷致しました。

新品定価で買うより安く買いたい。

古着ならではのセンスの良い

こだわりの1品を探していたあなたへ

おすすめの商品となっております。

当店では送料無料となっておりますので

取引情報の入力お支払のみでOK!

連絡をとるのが苦手な方でも

簡単に取引を進めることができます。

またお支払いただきましたら最短即日

1~2日以内には発送予定ですので

すぐに手にすることができます。

当店の商品は古着を中心に扱っておりますので

ほとんどの商品が1点ものとなっており

売り切れになってしまうと二度と手に入らない

可能性がありますのでご承知おきください!

是非このアイテムを手に入れて

あなたのファッションの幅を広げて

あの人からオシャレだなと思われて

ワクワクしながら出かけてみてはいかがですか。

#古着屋BLUES

#古着屋BLUESバッグアイテム一覧

#古着屋BLUESトートバッグ一覧

↑↑↑

上記ハッシュタグをタップ、クリックで

商品の一覧を見ることができます。

絞り込みで探し物が見つけやすくなります。

汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差が

ございます。デリケートな方はトラブルの

原因になりかねませんのでお問い合わせを

お願いいたします。

基本的には返品は受け付けておりません。

詳しくはプロフィールをお読みください。

※素材が未表記のものに関しては確証が

できませんのであくまで当店の推測を記載

させていただいておりますのでご了承ください。

即決★N.B.★オールレザートートバッグ 黒 オーストリッチ型押し 本革 ハンドバッグ 本皮 肩掛け ショルダー 旅行 カバン 出張 鞄

#NR 3001

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

