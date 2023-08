福袋特集 2022 バレンシアガ スニーカー ディフェンダー 41サイズ スニーカー

友人から譲り受けたものですが別カラーを購入したいので出品します。

箱がかなりダメージしておりますので箱無しの場合は値下げ致しますのでコメントお願い致します。

数回着用しただけなので目立った汚れなどはございませんが、あくまで中古品なのでご理解ください

返品交換 ❌

即購入⭕️

#BALENCIAGA

#defender

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

