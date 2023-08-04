≪超目玉★12月≫ ウォッシャブルレザーバッグ エコバッグ

カラー···ブラック

ウォッシャブルレザーバッグ



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O2のウォッシャブルレザーのバッグです

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エコバッグ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

カラー···ブラッククラウドファンディングで19000円で購入O2のウォッシャブルレザーのバッグです袋から出しましたが外では使っていません素人保管ですのでご理解ある方のみでよろしくお願いしますエコバッグにもなりますし斜めがけや肩掛けもできます同封されていたクリーム(新品)もお付けします。サイズは画像3枚目にあります発送の際は、専用BOXに入るように梱包しますレザーバッグウォッシャブルレザー洗えるレザー牛皮バッグエコバッグビッグバッグ肩掛けバッグ旅行用バッグミニマリストエコバッグ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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