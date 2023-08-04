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≪超目玉★12月≫ ウォッシャブルレザーバッグ エコバッグ

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カラー···ブラック
ウォッシャブルレザーバッグ

メゾンマルジェラ Maison Margiela ショルダーバッグスマホ　レザー
クラウドファンディングで19000円で購入
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O2のウォッシャブルレザーのバッグです
ウォッシャブルレザーバッグ

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袋から出しましたが
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外では使っていません
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素人保管ですのでご理解ある方のみで
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よろしくお願いします
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エコバッグにもなりますし
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同封されていたクリーム(新品)も
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お付けします。
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サイズは画像3枚目にあります
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発送の際は、専用BOXに入るように梱包します
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商品の状態未使用に近い

ウォッシャブルレザーバッグ

メゾンマルジェラ Maison Margiela ショルダーバッグスマホ　レザー
カラー···ブラッククラウドファンディングで19000円で購入O2のウォッシャブルレザーのバッグです袋から出しましたが外では使っていません素人保管ですのでご理解ある方のみでよろしくお願いしますエコバッグにもなりますし斜めがけや肩掛けもできます同封されていたクリーム(新品)もお付けします。サイズは画像3枚目にあります発送の際は、専用BOXに入るように梱包しますレザーバッグウォッシャブルレザー洗えるレザー牛皮バッグエコバッグビッグバッグ肩掛けバッグ旅行用バッグミニマリストエコバッグ

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商品の状態未使用に近い

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29分钟前

≪超目玉★12月≫ ウォッシャブルレザーバッグ エコバッグ

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cf11267202

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cf11267202
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