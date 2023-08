非常に高い品質 A.D.S.R サングラス サングラス/メガネ

A.D.S.R

即決の方のみお気持ちですが、値下げさせていただきます。(常識範囲内)

他サイト出品中です。

レンズの透け感、色味は2枚目をご確認ください。

2年ほど前に原宿にて購入しました。

あまり出番がなく1回3時間程度しかつけていなく、

ずっと眠っていました。

片付けの整理で見つけたので出品します。

サイズ(フレーム込み)

レンズの縦幅…約4.6mm

レンズの横幅…約5.2mm

総合横幅(1番長いところ)13.5mm

A.D.S.Rサングラス男女兼用即決の方のみお気持ちですが、値下げさせていただきます。(常識範囲内)他サイト出品中です。レンズの透け感、色味は2枚目をご確認ください。2年ほど前に原宿にて購入しました。あまり出番がなく1回3時間程度しかつけていなく、ずっと眠っていました。片付けの整理で見つけたので出品します。サイズ(フレーム込み)レンズの縦幅…約4.6mmレンズの横幅…約5.2mm総合横幅(1番長いところ)13.5mm

