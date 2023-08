ANAYIの高級感あふれる日本製の春物スプリングコートです。

ワンピースとしても着用しても可愛い一枚です!

家で試着のみになります。

アナイやロートレアモン、バーバーリー、サンローラン、セリーヌ、ディオール、をお好きな方に是非

ご検討下さい!

サイズ36

肩幅:38 / バスト:86 / 袖丈:54 / ゆき丈:- / 着丈:111.5

素材:レーヨン58%麻42%

パイピング部分:ポリエステル100%

原産国:日本

定価 53800円 (税込)

どうぞ宜しくお願い致します。

他にも出品していますので是非ご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アナイ 商品の状態 新品、未使用

