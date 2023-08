満点の H.W.DOG&CO THE COLLECTION BLACKish キャップ

THE H.W.DOG&CO(ザ エイチダブリュードッグアンドコー)のトラッカーキャップ、カラーはブラックです。 BLACKish COLLECTIONの1つで、不定期に限定販売されているモデル。毎回、即完売になっていたと記憶しています 。

商品の情報 ブランド ザエイチダブリュードッグアンドコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

THE H.W.DOG&CO(ザ エイチダブリュードッグアンドコー)のトラッカーキャップ、カラーはブラックです。 BLACKish COLLECTIONの1つで、不定期に限定販売されているモデル。毎回、即完売になっていたと記憶しています 。TRUCKER CAP-BD-00004-BLKBLACKish COLLECTIONDOG定番のTRUCKER CAP。BLACKボディにBLACKプリント、部材にもBLACKを使用しております。さらにDOGのアイコンとも言える犬タグは国産の黒レザーを使用。DOG定番の1970年代、アメリカで流行したトラッカーキャップがモデル。当時のワークマンたちが作業着として着用していたことから、汚れや使用感など味のあるキャップをイメージ。あえて色落ちしやすい生地を使用しているため、長く愛用することでその風合いもお楽しみいただけます。70年代にベースを置いて作成しているため、縫製ミシンも70年代のものを使用しています。数回着用。キャップが増えたので出品します。中古品にご理解のない方、神経質な方は購入をお控えください。

