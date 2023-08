ご覧頂きありがとうございます✨

美品 新品電池 iPhone 12 mini グリーン 64 GB SIMフリー

#con端末一覧こちらタップ

⭐️お値下げ交渉ご遠慮ください

⭐️こんな方におススメ

●低価格、高品質・動作確認されたスマホをお探しの方!

●即購入OK!

⭐️『コニ』のスマホ、ここがおススメ

◆国内PSE取得の安全な新品バッテリーを使用し、女性の手により丁寧に交換!

◆通信接続、カメラ、スピーカー、マイクなど、32項目の動作確認検査を実施しているから安心!

◆販売実績2万台以上のiPhone専門店で働いているので、プロによる販売で在庫も豊富!

◆オプションで硬度9Hのガラス膜で大切なスマホを守る、ガラスコーティングを施工します。

ご希望の方は購入前にご連絡ください。

片面3000円

両面5000円

----

《商品情報》

【商品名】iPhone 12 mini

【色】 グリーン

【iOS】16.4.1

【キャリア】SIMフリー

【本体容量】 256 GB

【バッテリー容量】ー 100% ※12miniはバッテリーの最大容量が「-」と表示され、バッテリー社外品メッセージが表示されます。安全、新品のバッテリーで交換しておりますのでご安心ください

【IMEI】353012111868889 ○

【アクティベーションロック】解除済み

【交換】バッテリー(国内PSE取得の安全な新品バッテリー)※防水防塵テープ加工処理済み

#68889

⭐️商品状態

※できる限り詳細に記載しておりますが、お伝えしきれない細かな所もございます

《全体評価》

【A】薄い傷、微細な傷が所々にあり 目立つ傷なし 上美品状態!

《画面》→【S】私の見る限り傷は見当たりません

《側面》→【A】小さな傷が所々にあります

《背面》→【A】カメラフレームに小傷あり。光反射で見える薄く小さな傷が所々にあります

⭐️評価基準はプロフを参照

⭐️発送

基本的に即日発送を心がけています。

対面受け取りご希望の場合は+600円です

⭐️返品について

説明欄には無い異常や動作不良などあれば受取評価前に限り、返品対応致します

下出品中

11 12 13 SE2 iPhone11 iPhoneSE2 第2世代 シムフリー 本体 アイフォーン 128

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

