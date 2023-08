ご覧いただきありがとうございます♪

希少 BURBERRY BLACK LABEL ダウンジャケット ライダース L



▪️商品詳細

·ブランド : Mr.enjoydamoney

ミスターエンジョイ ダ マネー

ユニクロ +J ダウンジャケット



【サイズ】

画像のサイズ表をご確認ください。

【モデル】

・男性モデル:175cm,53kg/Lサイズ着用

・女性モデル:169cm,45kg/Sサイズ着用

▪️ 取り扱う商品は全て直営店・正規販売店から直接買い付けております、もちろんですが100%正規品です、鑑定可能です。写真に写っている付属品とタグは全てついていきます。多くの偽物が出回っております。差し替え防止の為、キャンセル、返品はご遠慮させていただいております。

▪️商品写真:できる限り実物の色に近いようにしておりますが、パソコンの画質や光線環境により実際の商品と色味・素材感が多少異なる場合がございますので、予めご了承ください。

▪️検品、撮影のため、一度袋から出しました。

AFGK アフューグッド

A FEW GOOD KIDS

MAISON EMERALD メゾンエメラルド

SALUTE サルーテ

DONCARE ドンケア

MEDM ミスターエンジョイダマネー

EVAE MOB エバーモブ

Harsh and Cruel ハーシュアンドクルーエル

afgk medm スタジャン ジャケット

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

