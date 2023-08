【注意】ジャンク扱い

レアです!箱、昭和56年作成のパンフレット付き!

SHARPのメタルテープ対応ラジカセ!

外装はとても綺麗な状態です。

電源ケーブルもございます。

目立つ傷や汚れもございません。アンテナには折れはありませんが、一番先端のパーツのみ少し曲がりがありますが、問題なく伸縮稼働致します。

ラジオはFM.AM共に聞けましたが、テープは両方とも音が出ないため、ジャンク品として出品させていただきます。

左側 動くのですが巻取り側?が稼働していないのかテープが弛みます。

右側 動きますが音が出ず、途中で止まります。

また、電池が液漏れしていたようなので電池での稼働が出来るかは不明です。

修理は必要だと思いますが、とても希少な品物ですのでお好きな方にはたまらない品物だと思います♬

欲しい、見たい角度の写真などありましたらコメント下さい!

その他、専門的なことはわかりませんので、難しいご質問にはお答え出来かねますのでご了承ください。

本体をプチプチに包んでチラシなどを緩衝材にして写真の箱に入れて、その上から段ボールで梱包し発送いたします。

あくまでも中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

コメント無しからの即購入OKです!

お手数ですが、お取り引き前にプロフィールもご一読ください。

#ラジカセ#レトロラジカセ#バブルラジカセ#昭和#レア#箱付き#シャープ#SHARP#GF-888#メタルテープ対応#メタルテープ#カセットテープ#サーチャー

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 やや傷や汚れあり

