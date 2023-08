売れ筋がひ新作！ ワタベウェディング　クリーニング済　ウエディングドレス　9号 ドレス

ウェディングドレスです。

挙式の際に着用した直後に、クリーニングに出し、その後自宅保管しておりました。

クリーニングから返ってきて中身を確認しましたが、袋からは出さずに大切に保管しておりましたので状態は良いと思います。(写真4枚目)

レースやオーガンジーなどの異素材の組み合わせが素敵で購入しました。

波打つフリルのロングトレーンも印象的で後ろ姿もとても素敵でした。

写真にはありませんが、付属のロングベールもあります!

セットのコサージュなどの付属品もきちんと保管しております。

9号サイズですが、背面が紐になっておりますので多少のサイズ違いには対応することができます!

専用のキャリーバッグがありますので、そちらに入れて発送する予定です。

#ゆんゆんのブライダルグッズ

◼️付属品詳細

ドレス本体

ロングベール

パニエ

パニエ袋

ワイヤー

ドレスハンガー

ドレスカバー

キャリーバッグ

コサージュ

その他、Mサイズの服多数出品しておりますので、ぜひご覧ください。

#ゆんゆんのMサイズ服

#ドレス

#ウェディングドレス

#ウェディング

#結婚式

#ブライダル

#前撮り

#花嫁

#プレ花嫁

#ワタベウェディング

#挙式

