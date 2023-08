★【新品.未使用】★

ミツハ様専用

【COCO.MISTR.ココマイスター】

〘マットーネ.オリヴェート.マイスター】

【ビジネス.バッグ】

《日本の.熟練職人が創る.最高傑作》

・クラシックな.風格は.紳士を格上する。

・圧倒的な.職人技を見せ付けた.極上の風合い。

・イタリア最高級の伝統皮革である.マットーネを日本の.熟練職人が丁寧に編み込んた.鞄.天然.皮革を用いた.鞄は.少なく.使い込む事で.美しい深みの有る.グランデーションへと変化する。

【カラー】:〘ブランデー〙

・経年劣化を楽しめ.深まる風合いに満足する成熟した.大人の男を魅せる.唯一無二の個性。

【サイズ】

外寸=縦27.5cm✕最大幅40.5cm✕底厚み8.5cm

持ち手=長さ15.5cm✕幅1cm✕立ち上がり3cm

内寸=本体=深さ24cm✕横幅37.5cm✕底厚み7.5cm

外ポケット❨フリー❩:深さ18.5cm✕横幅38cm

内ポケット:フリー:深さ20cm✕横幅16.5cm

内ポケット:ファースナー:深さ19cm✕横幅28cm

素材:

外装:マットーネ

内装:マットーネ.ウルトラスウェード

【重さ】〘1400g〙

金具:金サテー

★出品商品★

ココマイスター.ココマイスタービジネスバッグ

ココマイスター長財布.ルイヴィトン.タイガ長財布.ルイヴィトン長財布.ルイヴィトントラベルケース.ルイヴィトンオーガナイザー長財布.ルイ.ボッテガヴェネタ.ボッテガヴェネタビジネスバッグ.ボッテガヴェネタクラッチバッグ.ボッテガヴェネタセカンドバッグ

ボッテガヴェネタ長財布

ボッテガヴェネタオーガナイザー長財布

ダンヒル.ダンヒルビジネスバッグ.ダンヒルブリーフケース.タイガ長財布

ダンヒルオーガナイザー長財布

セラピアン

セラピアンショルダーバッグ

セラピアン長財布

セラピアンオーガナイザー長財布

Herz..Herzブリーフケース

Herzビジネスバッグ

ペッレモルビダ

ペッレモルビダクラッチバッグ

カステルバジャック

ゼニア

ゼニアオーガナイザー長財布

ゼニア長財布

ゼニア小銭入れ

チマブエ

チマブエオーガナイザー長財布

グラマス

グラマスオーガナイザー長財布

カプリヌーヴ

カプリヌーヴ長財布

オーストリッチビジネスバッグ

ワイルドパイソン長財布

パイソン長財布

バーバリ

バーバリセカンド

栃木レザー

…

商品の情報 ブランド ココマイスター 商品の状態 新品、未使用

