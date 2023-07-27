全商品オープニング価格！ ♡MCM リュック Sサイズ♡ リュック/バックパック

系統が変わり使わなくなった為出品致します！

【FURLAフルラ♡バッグパック・リュック・本革・ブランド】



定価19,800円【新品】ノースフェイス メッシュデイパック グレー

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まとめ売り コロンビア バックパッカー 山ガール

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商品の情報 ブランド エムシーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

系統が変わり使わなくなった為出品致します！セレクトショップにて購入し正規品となります。保存袋、ギャランティーカード、その他購入時の付属品お付けいたします！！真ん中のMCMのマークの部分が少し剥がれておりますが使用上特に目立ちません。物自体は比較的綺麗かと思います。他のサイトでも出品している為いきなり削除する可能性がございますご了承ください。ご質問等ございましたらお気軽にご質問ください( - · - ˆ )

商品の情報 ブランド エムシーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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