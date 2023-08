90年代のstussyのセットアップです

デザインと色味に一目惚れして去年の秋頃に下北の古着屋で購入しました。

服の系統の好みが変わったので欲しい方に譲ります

上下ともLサイズ表記です。かなり大きいため男性でもゆるめに着れます

カラー···レッド

柄・デザイン···刺繍

季節感···春、夏、秋、冬

#stussy

#ステューシー

#ナイロン

#ナイロンジャケット

#ナイロンセットアップ

#セットアップ

#ストリート

#ストリート系

#L

#XL

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 未使用に近い

