イタリア セリエA

2002-2003シーズン ユニフォーム ホーム

私の他商品→ #上田の安子_古着 #上田の安子_ #上田の安子_サッカーシャツ

↑いいね!順で ↑おすすめ順で ↑価格の安い順で

検索ください

☑︎ condition:

こちらの商品は 【A】ランクです

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど

【JUNK】ジャンク品

※ あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上、ご購入くださいませ

※神経質な方のご購入はお控え下さい

※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ

※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます

☑︎ size: ※素人採寸ですが下記をご参考下さい

Jerjees

着用感 メンズXL程

(174cm67kgが着用した場合の感じ方)

サイズ表記 - 実寸参考のこと

実寸平置き

着丈:約78cm

(首肩付け根から裾下)

身幅:約56.5cm

(脇下から脇下)

肩幅:特殊な形状の為、計測不能 裄丈をご参照のこと

袖丈:〃

裄丈:約46cm

※着用感は独自基準による参考サイズです

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ

☑︎ item: サッカーシャツ レプリカユニフォーム

☑︎ color: 黒 赤

☑︎ country: -

☑︎ material: 100%ポリエステル

☑︎ 柄: フロッキープリント ロゴ 刺繍ロゴ ワンポイントロゴ

☑︎ age: 2002-2003年 00s 00年代

イタリア セリエAACミラン シェフチェンコ 7 アディダス2002-2003シーズン ユニフォーム ホーム私の他商品→ #上田の安子_古着 #上田の安子_ #上田の安子_サッカーシャツ↑いいね!順で ↑おすすめ順で ↑価格の安い順で検索ください☑︎ condition: こちらの商品は 【A】ランクです【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり使用は可能 【N】新品、展示品、デッドストックなど【JUNK】ジャンク品 ※ あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上、ご購入くださいませ※神経質な方のご購入はお控え下さい※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます ☑︎ size: ※素人採寸ですが下記をご参考下さい着用感 メンズXL程(174cm67kgが着用した場合の感じ方)サイズ表記 - 実寸参考のこと実寸平置き着丈:約78cm(首肩付け根から裾下)身幅:約56.5cm(脇下から脇下)肩幅:特殊な形状の為、計測不能 裄丈をご参照のこと 袖丈:〃裄丈:約46cm※着用感は独自基準による参考サイズです ※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ ☑︎ item: サッカーシャツ レプリカユニフォーム☑︎ brand: シェフチェンコ 7 OPEL オペル adidas ADIDAS アディダス ACミラン ACM☑︎ color: 黒 赤☑︎ country: -☑︎ material: 100%ポリエステル☑︎ 柄: フロッキープリント ロゴ 刺繍ロゴ ワンポイントロゴ☑︎ age: 2002-2003年 00s 00年代

