鴻様専用

• ブーツ+ワイン4本

詳細

・ボランジェ スペシャル キュヴェ NV 750ml

・定価11,000円 アンリオ ブラン・ド・ブラン 750ml シャンパン

・最終値下 高級シャンパーニュ サンゲール2010

・白 ベリンジャー ナパ・ヴァレー ルミナス オーク・ノール シャルドネ 2020

大幅お値下げ中

120,000円→87,500円

数年前にロンドンで購入しました。

当時28万円程しました。

履く予定でしたが、一度も履かずに保管したままでした。

試着のみ、使用していません。

カウボーイブーツ専門のTONYMORAです。

最高級の蛇革を使用しており、

他ではまず見つからないデザインです。

カッコイイです。

専用のお箱はありませんが、

丁寧に梱包をしてお届けいたします。

宜しくお願いします。

TONYMORA

本革 蛇

グリーン ブラック

サイズ41 (26.5cm)

普段から26.5cmの靴を履いており、

こちらのブーツは41がちょうど良いサイズ感でした。

普段26cmの方も中敷等で調整して頂き

お履き頂けると思います。

カラー···グリーン

シューズ丈···ロング

ブーツ型···ウエスタン

素材···本革

————-

世界で賞賛されるスペインのカウボーイブーツ「TONY MORA(トニーモラ)」

マヨルカのアラロで1918年に創業した「TONY MORA(トニーモラ)」。そして現在でも創業家の四代目が会社を率いています。伝統、職人技、そしてデザインがすべて融合して生み出されるのがこのブランドの象徴であるカウボーイブーツであり、この製品についてトニー・モラは世界のマーケットリーダーとなっています。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm 商品の状態 未使用に近い

