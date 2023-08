専用です。

もう一枚、円銀㉘明治25年が付きます。

ご覧頂きありがとうございます。

人気の新1円銀貨(小型)を出品します。

明治45年発行になりますが、コレクションにいかがでしょうか?

流通品につき細かい傷や磨耗はありますが大きなダメージはなく、

「極美品」クラスの綺麗な銀貨です。

未鑑定の流通品となりますので、

写真にて確認の上で購入頂ければと思います。

よろしくお願いします。

【状態】

グレード:極美品※

洗浄・磨き:ありそうです。

修正:なさそうです。

鑑定:未鑑定

※グレードを含めた状態は個人的な評価につき、写真にてご判断ください。

【測定値】

量目 26.98g(カタログ値 26.96g)

直径 38.2mm(カタログ値 38.1mm)

厚み 2.5mm

※写真の通りの簡易的な測定器具を使っておりますので若干の測定誤差はご容赦ください。

分類...銀貨

タイプ...その他

HS0521

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

