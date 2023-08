【激安アウトレット!】 未開封】louispoulsen 【新品 ルイスポールセン　ブルー　1点 フロアスタンド

プロフ必読ください。

製作者 ヴァーナー・パントン(デンマーク)

定価 75900円で購入しました。

コードの先端に分離式LEDドライバー付属.中間スイッチ.調光機能付。

4時間/8時間のタイマー付き

コードの先端に分離式LEDドライバー付属

とっても綺麗な色で調光機能がついているのでお部屋の雰囲気も変化多様です!

間違えて2点購入してしまいました。

お探しになっている方でしたら良くご存知かと思いますが、とっても素敵なランプです!

「パンテラ ミニ テーブル」は

1971年にヴァーナー・パントンが設計して以来のロングセラー、”パンテラ テーブル 400"のミニヴァージョンです。

パントンは、シェードとベース部分両方にリフレクター(光の反射板)としての機能を持たせ、彼独自の有機的フォルムに結晶させました。

グレアのない光を放つパンテラ ミニ テーブルは、照明が醸しだす雰囲気を追求したパントンの鋭い感性を示す好例です。

パンテラ ミニ テーブルは、直径25cmと小ぶりなため、窓辺や棚、テーブルなど限られたスペースにも適したサイズです。

DESIGN TO SHAPE LIGHT

ルイスポールセンは長年にわたり、単にランプをデザインするだけではなく、屋内そして屋外で人々が心地よいと感じる雰囲気を生みだす光をかたちづくってきました。

機能美を備えたルイスポールセンの製品は、どんなスタイルの空間とも調和を保ち、魅力的で優しい光を発します。

届いたばかりのお品物で、大幅お値引き難しいです!

送料込みで大変お買い得だと思います♪

宜しくお願いいたします。

配送方法

宅急便 匿名配送でお送りいたします。

光源の色···電球色

光源の種類···LED

種類···デスクライト

口金···その他

特徴···その他

#ライト #フロアスタンド

#ランプ #卓上ランプ #デスク #照明 #工房 #インテリア #装飾 #デザイン #LED #電球

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

プロフ必読ください。即日発送フリマサイトで売れた場合は突然削除いたします。以下へのお値下げはございません。ご覧いただきありがとうございます。(送料無料)New 新色登場大変お買い得です!最新の商品届いたばかりのお品物です。【新品 未開封】ルイスポールセンテーブルランプ製作者 ヴァーナー・パントン(デンマーク)定価 75900円で購入しました。NEW 新色コードの先端に分離式LEDドライバー付属.中間スイッチ.調光機能付。4時間/8時間のタイマー付きコードの先端に分離式LEDドライバー付属とっても綺麗な色で調光機能がついているのでお部屋の雰囲気も変化多様です!間違えて2点購入してしまいました。お探しになっている方でしたら良くご存知かと思いますが、とっても素敵なランプです!「パンテラ ミニ テーブル」は1971年にヴァーナー・パントンが設計して以来のロングセラー、”パンテラ テーブル 400"のミニヴァージョンです。パントンは、シェードとベース部分両方にリフレクター(光の反射板)としての機能を持たせ、彼独自の有機的フォルムに結晶させました。グレアのない光を放つパンテラ ミニ テーブルは、照明が醸しだす雰囲気を追求したパントンの鋭い感性を示す好例です。パンテラ ミニ テーブルは、直径25cmと小ぶりなため、窓辺や棚、テーブルなど限られたスペースにも適したサイズです。DESIGN TO SHAPE LIGHTルイスポールセンは長年にわたり、単にランプをデザインするだけではなく、屋内そして屋外で人々が心地よいと感じる雰囲気を生みだす光をかたちづくってきました。機能美を備えたルイスポールセンの製品は、どんなスタイルの空間とも調和を保ち、魅力的で優しい光を発します。届いたばかりのお品物で、大幅お値引き難しいです!送料込みで大変お買い得だと思います♪宜しくお願いいたします。配送方法宅急便 匿名配送でお送りいたします。光源の色···電球色光源の種類···LED種類···デスクライト口金···その他特徴···その他#ライト #フロアスタンド#ランプ #卓上ランプ #デスク #照明 #工房 #インテリア #装飾 #デザイン #LED #電球

