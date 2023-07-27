【当店限定販売】 VLTNロゴ VALENTINOヴァレンティノ タイダイ ピンク Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

試着のみの着用で、クローゼットにて保管しておりました。目立った傷や汚れなどは見受けられません。

激レア KRAFTWERK クラフトワーク 1991年物ヴィンテージ Tシャツ



atmos RUSSELL ATHLETIC WIND AND SEA TEE

サイズ,XSサイズ

ARCTEXAS アークテキサス ARCHIVE 22 Tシャツ TEE L

平置き採寸おおよそですが、

【WIND AND SEA×it‘s a living】コラボTシャツ ブラック

着丈57/身幅48/肩幅43になります。

90s レッドホットチリペッパーズ ヴィンテージ レッチリ バンドTシャツ



FC.Real Bristol EMBLEM TEE BLACK

銀座SIX内のVALENTINOで購入しましたが、着る機会がなかったので出品します。

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希少 70s ビンテージ バンド tシャツ Catfish Hodge Tシャツ

らくらくメルカリ便(宅急便)の発送を予定しております。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

試着のみの着用で、クローゼットにて保管しておりました。目立った傷や汚れなどは見受けられません。サイズ,XSサイズ平置き採寸おおよそですが、着丈57/身幅48/肩幅43になります。銀座SIX内のVALENTINOで購入しましたが、着る機会がなかったので出品します。らくらくメルカリ便(宅急便)の発送を予定しております。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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