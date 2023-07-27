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【当店限定販売】 VLTNロゴ VALENTINOヴァレンティノ タイダイ ピンク Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

試着のみの着用で、クローゼットにて保管しておりました。目立った傷や汚れなどは見受けられません。
激レア KRAFTWERK クラフトワーク 1991年物ヴィンテージ Tシャツ

atmos RUSSELL ATHLETIC WIND AND SEA TEE
サイズ,XSサイズ
ARCTEXAS アークテキサス ARCHIVE 22 Tシャツ TEE L
平置き採寸おおよそですが、
【WIND AND SEA×it‘s a living】コラボTシャツ　ブラック
着丈57/身幅48/肩幅43になります。
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銀座SIX内のVALENTINOで購入しましたが、着る機会がなかったので出品します。
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らくらくメルカリ便(宅急便)の発送を予定しております。

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商品の情報

商品のサイズXS(SS)
ブランドヴァレンティノ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【希少】WILPF 婦人国際平和自由連盟 Tシャツ ヴィンテージ シングル XL

CACTUS JACK ×FRAGMENT Tシャツ　半袖　ビッグプリント
試着のみの着用で、クローゼットにて保管しておりました。目立った傷や汚れなどは見受けられません。サイズ,XSサイズ平置き採寸おおよそですが、着丈57/身幅48/肩幅43になります。銀座SIX内のVALENTINOで購入しましたが、着る機会がなかったので出品します。らくらくメルカリ便(宅急便)の発送を予定しております。

商品の情報

商品のサイズXS(SS)
ブランドヴァレンティノ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【当店限定販売】 VLTNロゴ VALENTINOヴァレンティノ タイダイ ピンク Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

55分钟前

【当店限定販売】 VLTNロゴ VALENTINOヴァレンティノ タイダイ ピンク Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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087e1
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