高評価！ リコリス・リコイル　PSA10　reバース NBP たきな　千束 ポケモンカードゲーム

【リコリス・リコイル NBP PSA10】1枚での出品です。
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カードの状態は写真で確認をお願いします。 また神経質な方の購入はお控えください。
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偽造カードへのすり替え防止のため返品は受け付けておりませんのでご了承ください。
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