安い ガルボ カステルバジャック セカンドバッグ ブラック 047221 その他

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#いぬのカステルバジャック出品

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ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック

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商品名：ガルボ セカンドバッグ

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商品コード：047221

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サイズ：幅22cm×高さ13cm×マチ8cm

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色：ブラック

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品物の状態■正規ライセンス品■新品■

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素材：牛革・床革

カステルバジャック ガルボ セカンドバッグ 047221 ブラック

仕様：

ファションショーハンドバック/ショルダーバッグ

【外側】

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ファスナーポケットx1

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カードポケットx24（中央に仕切あり）

牛革クラッチバッグ/五大陸/未使用タグつき/定価45000円



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商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。

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商品の情報 ブランド カステルバジャック 商品の状態 新品、未使用

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック商品名：ガルボ セカンドバッグ商品コード：047221サイズ：幅22cm×高さ13cm×マチ8cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革・床革仕様：【外側】ファスナーポケットx1【内側】ファスナーx2カードポケットx24（中央に仕切あり）商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー

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