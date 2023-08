必ず自己紹介ご一読ください。

コメント、購入手続きは自己紹介を熟読し承知したものと見なします。

値段交渉の際は必ずそちらから価格を提示してください。

無茶な交渉はブロックします。

また最近私の出品画像を盗用して他海外サイトで無在庫転売をしようとする輩がおり、不愉快なため画像盗用は厳禁です。

リックオウエンスのプラスチックシャーリングスニーカーです。

サイズは42、カラーはホワイトです。スウェードとプラスチックシャーリングのコンビのタイプです。

国内正規店購入、数回使用のお品です。定価は12万円ほどでした。クリーニングでかなり綺麗になりました。

18awのファーストルックをはじめ、素材違いも多数使用されているシーズンを象徴するアイテムです。

プラスチックシャーリングをショーのように広げるのがカッコよく着用するコツです。

こちらの商品は二次流通でも見たことはありません、この機会にご検討下さい。

個人出品の為、新品であっても保管に伴う多少のシワや僅かな汚れ・擦れ等があることがございます。また、天然皮革製品は元から素材特有の小傷や皺が見られることがございます。 寸法に関しても素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

返品はお受けしておりません。 出品物はすべて正規品です。

当方は非喫煙者ですのでタバコの臭いはございません。

購入手続きから48時間以内の決済完了、配送完了時刻から48時間以内の受け取り手続きをお願い致します。購入手続き後の交渉や質問はご遠慮ください。

お守り頂けなかった場合は「悪い」の評価をつけると共にブラックリスト登録と致します。事前のご相談なく期日を過ぎた場合はキャンセル扱いと見なします。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド リックオウエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

