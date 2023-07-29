【SALE／60%OFF】 【初版未開封】POPトラファルガー・ロー（WAワノ国ver） コミック/アニメ

Portrait.Of.Pirates
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トラファルガー・ロー
聖闘士星矢 聖闘士神闘衣 ゼータローブバド
状態：新品。輸送箱未開封。
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プレミアムバンダイ公式から予約購入した初版品です。
グラップラー刃牙/アクションフィギュア/新品未使用/全種類/まとめ売り/バキ
購入したものの飾る場所がなく、暗所にて保管していました。
プライズ フィギュア まとめ売り 鬼滅の刃 転スラ 呪術廻戦 ツイステ 他
輸送箱を梱包材に包んでお送りします。
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値引き：梱包材不要の場合1000円引き
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購入前にコメント欄からご相談ください。
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Portrait.Of.PiratesONE PIECE Warriors Allianceトラファルガー・ロー状態：新品。輸送箱未開封。プレミアムバンダイ公式から予約購入した初版品です。購入したものの飾る場所がなく、暗所にて保管していました。輸送箱を梱包材に包んでお送りします。値引き：梱包材不要の場合1000円引き購入前にコメント欄からご相談ください。#メガハウス#ONEPIECE#Portrait_Of_PiratesONEPIECEWarriorsAllianceトラファルガー・ロー