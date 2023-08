【本物保証】 白バラウェディングブーケ　玄関飾り　ブートニア付き ウェディング

白ウェディングブーケ

*デザイン変更できかねます

ご理解の程よろしくお願いいたします。

ホワイトバラ

ウェディングブーケ

玄関飾り

上質のアートフラワーで作られています。前撮り、結婚式などにおすすめいたします。

Sampleブーケ

思い出の写真と一緒にインテリアとして部屋に飾っても楽しみになります(^^)

*サイズ

長さ約36cm

幅約39cm

どうぞ宜しくお願い致します^ - ^

#造花ブーケ

#ウェディングブーケ

#海外挙式

#花嫁

#前撮り

#ウェルカムスペース

#造花スワッグ

#結婚式

#インテリア

#玄関飾り

#プレゼント

#引っ越しお祝い

#出産祝い

#アーティフィシャルフラワー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

