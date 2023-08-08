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売れ筋アイテムラン Professional HHKB HYBRID 英語配列　墨 -S Type PC周辺機器

商品の説明

2023/6/16に購入したものです。
ポメラ　DM5 スパーリングシルバー
モデルを間違えて購入してしまったため出品します。
キーボード ゲーミング　メカニカル　Bluetooth　有線　黒軸
未使用です。写真撮影のために開封しました。
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付属品すべて揃っています。
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定価 36850円(税込)
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型番：PD-KB800BS

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商品の状態未使用に近い

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2023/6/16に購入したものです。モデルを間違えて購入してしまったため出品します。未使用です。写真撮影のために開封しました。付属品すべて揃っています。値下げ不可PFU キーボード　HHKB Professional HYBRID Type -S 英語配列　墨定価 36850円(税込)型番：PD-KB800BS

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売れ筋アイテムラン Professional HHKB HYBRID 英語配列　墨 -S Type PC周辺機器

25分钟前

売れ筋アイテムラン Professional HHKB HYBRID 英語配列　墨 -S Type PC周辺機器

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