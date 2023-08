【誠実】 Diary 【新品未使用】Bonjour ブラウス　4y ワンピース

Bonjour Diary(ボンジュールダイアリー)

・Ikat smocked blouse

・ハンドスモックブラウス

・コットンイカットライラック/グリーン

・金の糸のスモックと手で刺繍された象牙の花

・バルーンスリーブ

・伸縮性のある袖口

・ボタンバック

・30度で洗うことをお勧めします

【サイズガイド・トップス】

2y 着丈 約38cm

4y 着丈 約42cm

6y 着丈 約46cm

8y 着丈 約50cm

10y 着丈 約54cm

12y 着丈 約58cm

↓Bonjour Diary 一覧はこちらからどうぞ↓

#KikiBonjourDiary

bonjourdiary

apolina

アポリナ

tocoto vintage

bebe organic

organic zoo

kongessloejd

tinycottons

mini rodini

ソーアプルーム

soorploom

bonjour diary

ボンジュールダイアリー

bonpoint

ボンポワン

bonton

ボントン

ミーシャアンドパフ

プチバトー

こどもビームス

ライリーアンドクルー

wolf&rita

yoli&otis

アポリナキッズ

little cotton clothes

TAO kanel wunderkin

コンゲススロイド

商品の情報 商品のサイズ 100cm ブランド キャラメルベイビーアンドチャイルド 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 100cm ブランド キャラメルベイビーアンドチャイルド 商品の状態 新品、未使用

