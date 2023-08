【日本未発売】 Leitz Leica M-ROKKOR 90mm F4 ライカ Mマウント レンズ(単焦点)

*サイズを「Xマウント」としておりますが、こちらは「ライカMマウント」です。

【 外観 】

スレ・キズが少なく、とてもきれいな中古品です。

詳細は写真でご確認ください。

【 光学系 】

チリやホコリの混入:なし

カビ、点カビ:なし

スレ傷、コーティングダメージ:なし

クモリ:あり(拭きムラのようなものがあります)

*作例を別出品「ご参考 Leica M-ROKKOR 90mm F4 作例」にて掲載しております。ご参考にされてください。

*古い商品ですので、通常使用に伴うごくわずかなチリやスレは記載しておりません。目立つものや撮影に影響があるものについては記載いたします。

【 動作 】

基本的な動作確認はできております。

*動作不良のものを「動作未確認」と記載することはございません。文字通り未確認となります

【 付属品 】

画像にてご確認いただけるものがすべてです。

ご不明な点はお問い合わせください。

◆注意事項

・コンディション記載には正確を期すよう心がけておりますが、汚れやチリの程度等、主観の違いはご容赦ください。

当ショップでは意図的に欠点を隠して(分かり難くして)販売することは一切ございませんが、古い商品のため100%のチェック、動作確認はできておりません。

その点をあらかじめご承知おきください。

・発送は、クロネコヤマトとさせていただいております。

・価格交渉はお受けしますが、大幅な値引き要求や常識のない方への返答はしておりません。

日祝日の発送はしておりませんので、それらを含めず2~3日以内の発送となります。

最後まで気持ちの良いお取引をさせていただきますので、よろしくお願いいたします!

管理番号:A82-5

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド ライカ 商品の状態 やや傷や汚れあり

