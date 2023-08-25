玄関先迄納品 FUSION [BRIEFING] A4 HD LINER ビジネスバッグ

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商品の説明
【商品説明】
未使用品 ポールスミス カラードチップ レザートートバッグ ビジネスバッグ
・素材にはワントーンに纏めたレザーとナイロンを使用。
エフシーイー 3WAY ビジネスバッグ リュック メンズ
・型押しレザーには防水加工がほどこされ、ある程度の天候に対応。
【ARTPHERE アートフィアー】 ショルダーバッグ ビジネスバッグ グリーン
・耐久性、耐摩耗性に優れた1680デニールナイロンを使用。
BRIEFING | ビジネスバッグ
●内装/ポケット中×2 ポケット小×3
ポーター REALシリーズ PVC 美品
●メイン収納部/クッション材入りの仕切りと底板を搭載した2層構造(A4サイズ対応、13インチ程度までのPCを収納可能)
IBIZA 牛革 ブリーフバッグお値下げ
●外装フロント/ジップポケット大×1(内部にポケット中×2を搭載)
ヴァレクストラ 公式HP掲載 マイロゴ 斜め掛け2WAYメンズビジネスバッグ
ジップポケット中×2
【人気色✨】ポールスミス 2way ビジネスバッグ ショルダー 青 保管袋付き
●外装バック/スナップ留めポケット大×1
【美品】BLIEFING ブリーフィング 2way ビジネスバッグ バイカラー
スーツ、キャリーケースに連結可能な面ファスナー搭載
patayan様専用 ビームス ビジネスバッグ A4収納可
●ショルダーストラップ付属
レア リモワ ジェラルミン アタッシュケース 38x28x9.5cm
【激レア新品】70周年アニバーサリーモデル ポーター/グロウ ガーメントバッグ
BRIEFING(ブリーフィング)のFUSION A4 LINER HD(フュージョンA4ライナーHD)です。
美品 OROBIANCO ハンドショルダーバッグ 2WAY オールレザー
フルブラックカラーの2wayショルダーバッグ。
マザーハウス MOTHERHOUSE メンズ ビジネスバッグ
使用感の他、メタルパーツのコーティング剥げがありますが、その他に目立ったダメージは見られず、問題なくお召しいただけると思います。
値下げ！エンポリオアルマーニ メンズバッグ
レノマオム ビジネスバッグ B4 2WAY 519502 定価20900円
FUSION COLLECITON→
GUCCI★グッチ★ナイロンレザー 本革★2way ボストンバッグ★斜め掛け
BRIEFINGの象徴カラーであるブラッグ×レッドラインを使用せず、シックに仕上げたアイテムを展開。
美品 トゥミ TUMI ビジネスバッグ ブリーフケース 20-22112819
ウォータープルーフ加工を施したレザーと高強度ナイロンの組み合わせで、今までのBRIEFINGとは異なる製品をお届けします。
値下げ エルメス HERMES サックアデペッシュ
専用 キーファーノイ ビジネスバッグ クロコ型押し PCA4 KieferNeu
【商品仕様】
【未使用】Burberrys / バーバリーズ クラッチバッグ 大きいサイズ
・カラー:ブラック(黒色)
ボッテガヴェネタ セカンドバッグ クラッチバッグ イントレチャート 黒 ブラック
・サイズ:F(フリーサイズ)
ダンヒルビジネスバッグ 黒
・およそのサイズ詳細(cm):高さ29 幅42 マチ9 持ち手35 ストラップ92-126
美品 パタゴニア ヘッドウェイ ブリーフ ビジネスバック ショルダーバッグ 黒
・重量(g):1340
TUMI キャリーバッグ
・容量(l):9.2
CELLERINI 本革ビジネスバッグ
・素材:1680デニールナイロン ウォータープルーフレザー
ace エース デュラテクト B415インチPC対応 リュックサック 30425
・標準価格:¥61,600(税込)
★超極美品★ ルイヴィトン エピ バサーノGM メンズ ビジネスバッグ ノワール
【美品】2way ブリーフケース ロゴ型押し A4収納可能 多収納 カーキ 緑
※一度消費者の手に渡った物である事をご了承ください。
PELLE MORBIDA 新品未使用 ペッレモルビダ トートバッグ ビジネス
サイズ詳細は条件によって誤差が生じます。
トゥミ シップス別注 エクスパンダブル 2WAY ビジネスバッグ
フェリージ felisi ビジネスバッグ ネイビー 1731
MIS
【極美品✨】オロビアンコ ビジネスバッグ 2way キャメル A4収納可pvc
通勤
◾️ZERO HALLIBURTON◾️ゼロハリバートン アタッシュケース
本革
美品 GOLDMEN 本革 牛床革 ビジネストートバッグ 黒
F/CE
hmaen レザーバッグ ブラック
2ウェイ
美品 ポーター タンカー オーバーナイター ショルダー バッグ ボストン
グレゴリー
ルイヴィトン セカンドバッグ
吉田カバン
最高級 Felisi 1995 ブリーフケース ビジネスバッグ レザー
エムアイエス
ちんすけ♪様専用 PORTER ステージ STAGE 2WAY
ディスピッチ
Highest オールレザー ブリーフバッグ ダレスバッグ 鍵付き 黒 未使用
アークテリクス
未使用品 TUMI トゥミ ビジネスバッグ 2way レッド 型番４３００９RF
ビジネスバッグ
【良品】PRADAプラダ ビジネスバック トートバッグ ナイロン
ブリーフィング
土屋鞄 ビジネスバッグ 2way プロータ防水 ジッパーソフトブリーフ ブラック
ブリーフケース
豊岡鞄 ビジネス 牛革 高価
ヘッドポーター
Cartier カルティエ ビジネスバッグ 0614
マスターピース
グッチ バック｜鞄｜GUCCI
ミステリーランチ
●超美品●パーリィー ダレスバッグ 牛革 ドクターバッグ 定価12万程
ラゲッジレーベル
【美品】COACH コーチ ビジネスバッグ レザー
ザノースフェイスパープルレーベ
うにたろう様専用
商品の情報
ブランド
ブリーフィング
商品の状態
やや傷や汚れあり
【良品】定価7.7万 コーチ 2way ビジネス バッグ レザー メンテ済み61
☆HERMES☆エルメス/ビジネスバッグ/ブリーフケース/通勤/エトリヴィエール
◆美品◆Dunhill ダンヒル ビジネスバッグ 黒 ブラック◆
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最終値下 LANVIN（ランバン コレクション）レザーバッグ 未使用に近い
ビジネスバッグ TUMI
ブリーフィングトートバッグ
ラゲッジレーベル トラベルバッグ A-28
【商品説明】・素材にはワントーンに纏めたレザーとナイロンを使用。・型押しレザーには防水加工がほどこされ、ある程度の天候に対応。・耐久性、耐摩耗性に優れた1680デニールナイロンを使用。●内装/ポケット中×2 ポケット小×3●メイン収納部/クッション材入りの仕切りと底板を搭載した2層構造(A4サイズ対応、13インチ程度までのPCを収納可能)●外装フロント/ジップポケット大×1(内部にポケット中×2を搭載) ジップポケット中×2●外装バック/スナップ留めポケット大×1 スーツ、キャリーケースに連結可能な面ファスナー搭載●ショルダーストラップ付属BRIEFING(ブリーフィング)のFUSION A4 LINER HD(フュージョンA4ライナーHD)です。フルブラックカラーの2wayショルダーバッグ。使用感の他、メタルパーツのコーティング剥げがありますが、その他に目立ったダメージは見られず、問題なくお召しいただけると思います。FUSION COLLECITON→BRIEFINGの象徴カラーであるブラッグ×レッドラインを使用せず、シックに仕上げたアイテムを展開。ウォータープルーフ加工を施したレザーと高強度ナイロンの組み合わせで、今までのBRIEFINGとは異なる製品をお届けします。【商品仕様】・カラー:ブラック(黒色)・サイズ:F(フリーサイズ)・およそのサイズ詳細(cm):高さ29 幅42 マチ9 持ち手35 ストラップ92-126・重量(g):1340・容量(l):9.2・素材:1680デニールナイロン ウォータープルーフレザー・標準価格:¥61,600(税込)※一度消費者の手に渡った物である事をご了承ください。 サイズ詳細は条件によって誤差が生じます。MIS通勤本革F/CE2ウェイグレゴリー吉田カバンエムアイエスディスピッチアークテリクスビジネスバッグブリーフィングブリーフケースヘッドポーターマスターピースミステリーランチラゲッジレーベルザノースフェイスパープルレーベ
商品の情報
ブランド
ブリーフィング
商品の状態
やや傷や汚れあり
玄関先迄納品 FUSION [BRIEFING] A4 HD LINER ビジネスバッグ
375
39分钟前
玄関先迄納品 FUSION [BRIEFING] A4 HD LINER ビジネスバッグ
¥
35,000
¥
19,950
(税込) 送料込み
13
18
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
バッグ
ビジネスバッグ
FUSION [BRIEFING] A4 HD LINER
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
edb2d51
1758
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (18)
玄関先迄納品 FUSION [BRIEFING] A4 HD LINER ビジネスバッグ
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