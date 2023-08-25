玄関先迄納品 FUSION [BRIEFING] A4 HD LINER ビジネスバッグ

【商品説明】

未使用品 ポールスミス カラードチップ レザートートバッグ ビジネスバッグ

・素材にはワントーンに纏めたレザーとナイロンを使用。

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・型押しレザーには防水加工がほどこされ、ある程度の天候に対応。

【ARTPHERE アートフィアー】 ショルダーバッグ ビジネスバッグ グリーン

・耐久性、耐摩耗性に優れた1680デニールナイロンを使用。

BRIEFING | ビジネスバッグ

●内装/ポケット中×2 ポケット小×3

ポーター REALシリーズ PVC 美品

●メイン収納部/クッション材入りの仕切りと底板を搭載した2層構造(A4サイズ対応、13インチ程度までのPCを収納可能)

IBIZA 牛革 ブリーフバッグお値下げ

●外装フロント/ジップポケット大×1(内部にポケット中×2を搭載)

ヴァレクストラ 公式HP掲載 マイロゴ 斜め掛け2WAYメンズビジネスバッグ

ジップポケット中×2

【人気色✨】ポールスミス 2way ビジネスバッグ ショルダー 青 保管袋付き

●外装バック/スナップ留めポケット大×1

【美品】BLIEFING ブリーフィング 2way ビジネスバッグ バイカラー

スーツ、キャリーケースに連結可能な面ファスナー搭載

patayan様専用 ビームス ビジネスバッグ A4収納可

●ショルダーストラップ付属

レア リモワ ジェラルミン アタッシュケース 38x28x9.5cm



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BRIEFING(ブリーフィング)のFUSION A4 LINER HD(フュージョンA4ライナーHD)です。

美品 OROBIANCO ハンドショルダーバッグ 2WAY オールレザー

フルブラックカラーの2wayショルダーバッグ。

マザーハウス MOTHERHOUSE メンズ ビジネスバッグ

使用感の他、メタルパーツのコーティング剥げがありますが、その他に目立ったダメージは見られず、問題なくお召しいただけると思います。

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FUSION COLLECITON→

GUCCI★グッチ★ナイロンレザー 本革★2way ボストンバッグ★斜め掛け

BRIEFINGの象徴カラーであるブラッグ×レッドラインを使用せず、シックに仕上げたアイテムを展開。

美品 トゥミ TUMI ビジネスバッグ ブリーフケース 20-22112819

ウォータープルーフ加工を施したレザーと高強度ナイロンの組み合わせで、今までのBRIEFINGとは異なる製品をお届けします。

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【商品仕様】

【未使用】Burberrys / バーバリーズ クラッチバッグ 大きいサイズ

・カラー:ブラック(黒色)

ボッテガヴェネタ セカンドバッグ クラッチバッグ イントレチャート 黒 ブラック

・サイズ:F(フリーサイズ)

ダンヒルビジネスバッグ 黒

・およそのサイズ詳細(cm):高さ29 幅42 マチ9 持ち手35 ストラップ92-126

美品 パタゴニア ヘッドウェイ ブリーフ ビジネスバック ショルダーバッグ 黒

・重量(g):1340

TUMI キャリーバッグ

・容量(l):9.2

CELLERINI 本革ビジネスバッグ

・素材:1680デニールナイロン ウォータープルーフレザー

ace エース デュラテクト B415インチPC対応 リュックサック 30425

・標準価格:¥61,600(税込)

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【美品】2way ブリーフケース ロゴ型押し A4収納可能 多収納 カーキ 緑

※一度消費者の手に渡った物である事をご了承ください。

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サイズ詳細は条件によって誤差が生じます。

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本革

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F/CE

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2ウェイ

美品 ポーター タンカー オーバーナイター ショルダー バッグ ボストン

グレゴリー

ルイヴィトン セカンドバッグ

吉田カバン

最高級 Felisi 1995 ブリーフケース ビジネスバッグ レザー

エムアイエス

ちんすけ♪様専用 PORTER ステージ STAGE 2WAY

ディスピッチ

Highest オールレザー ブリーフバッグ ダレスバッグ 鍵付き 黒 未使用

アークテリクス

未使用品 TUMI トゥミ ビジネスバッグ 2way レッド 型番４３００９RF

ビジネスバッグ

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ブリーフィング

土屋鞄 ビジネスバッグ 2way プロータ防水 ジッパーソフトブリーフ ブラック

ブリーフケース

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商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 やや傷や汚れあり

【商品説明】・素材にはワントーンに纏めたレザーとナイロンを使用。・型押しレザーには防水加工がほどこされ、ある程度の天候に対応。・耐久性、耐摩耗性に優れた1680デニールナイロンを使用。●内装/ポケット中×2 ポケット小×3●メイン収納部/クッション材入りの仕切りと底板を搭載した2層構造(A4サイズ対応、13インチ程度までのPCを収納可能)●外装フロント/ジップポケット大×1(内部にポケット中×2を搭載) ジップポケット中×2●外装バック/スナップ留めポケット大×1 スーツ、キャリーケースに連結可能な面ファスナー搭載●ショルダーストラップ付属BRIEFING(ブリーフィング)のFUSION A4 LINER HD(フュージョンA4ライナーHD)です。フルブラックカラーの2wayショルダーバッグ。使用感の他、メタルパーツのコーティング剥げがありますが、その他に目立ったダメージは見られず、問題なくお召しいただけると思います。FUSION COLLECITON→BRIEFINGの象徴カラーであるブラッグ×レッドラインを使用せず、シックに仕上げたアイテムを展開。ウォータープルーフ加工を施したレザーと高強度ナイロンの組み合わせで、今までのBRIEFINGとは異なる製品をお届けします。【商品仕様】・カラー:ブラック(黒色)・サイズ:F(フリーサイズ)・およそのサイズ詳細(cm):高さ29 幅42 マチ9 持ち手35 ストラップ92-126・重量(g):1340・容量(l):9.2・素材:1680デニールナイロン ウォータープルーフレザー・標準価格:¥61,600(税込)※一度消費者の手に渡った物である事をご了承ください。 サイズ詳細は条件によって誤差が生じます。MIS通勤本革F/CE2ウェイグレゴリー吉田カバンエムアイエスディスピッチアークテリクスビジネスバッグブリーフィングブリーフケースヘッドポーターマスターピースミステリーランチラゲッジレーベルザノースフェイスパープルレーベ

商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 やや傷や汚れあり

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